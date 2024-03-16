Военкор Коц: дрон ВСУ уничтожил решивших сдаться в плен украинских военных

Неподалеку от границы с Белгородской областью украинский дрон сбросил мину на раненых военнослужащих ВСУ, которые пытались сдаться в плен, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на российских пограничников.
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