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Военкор Коц: дрон ВСУ уничтожил решивших сдаться в плен украинских военных

Неподалеку от границы с Белгородской областью украинский дрон сбросил мину на раненых военнослужащих ВСУ, которые пытались сдаться в плен, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на российских пограничников.

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