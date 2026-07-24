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Царьград

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Интернет взорвал "июньский менструальный феномен", а гинекологи развели руками: никакой аномалии нет, просто женщины повелись на хайп

Интернет взорвал "июньский менструальный феномен", а гинекологи развели руками: никакой аномалии нет, просто женщины повелись на хайп

Социальные сети с завидной регулярностью порождают сенсации на пустом месте, и на этот раз под раздачу попали женские циклы.

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