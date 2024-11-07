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Ракету «Ярс» загрузили в пусковую установку в Калужской области

Ракету «Ярс» загрузили в пусковую установку в Калужской области

Очередная межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» загружена в шахтную пусковую установку. Работа проведена в Козельском ракетном соединении в Калужской области, сообщили представители Минобороны РФ.

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Комментарии
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ruslava Митькина
болтуны- зачем все это выносить и сдавать места дислокации? Вы- предатели?
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