Не знал, не участвовал, взяток не брал, препятствия не создавал

В суде завершились прения сторон по делу бывшего инспектора Ростехнадзора Текст, фото: Антонина Кябелева 20 января в Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по уголовному делу, возбужденному в отношении главного государственного инспектора Северо-Западного управления Ростехнадзора Георгия Хе.
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