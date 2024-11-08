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salekhard.online

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С днём рождения, институт народов Севера!

С днём рождения, институт народов Севера!

8 ноября 1927 года был открыт Северный факультет Ленинградского института живых восточных языков, через два года на его основе создан Институт народов Севера, где готовили педагогов для северных национальных школ.

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