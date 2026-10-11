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Нижегородская правда

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Экономист РУДН разъяснила отличия шринкфляции от скимпфляции

Экономист РУДН разъяснила отличия шринкфляции от скимпфляции

Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Софья Главина в беседе с телеканалом RT объяснила разницу между двумя стратегиями производителей в условиях роста издержек.

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