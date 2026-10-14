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Мировое обозрение

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Масштабный блэкаут в Киеве после комбинированной атаки попал на видео

Масштабный блэкаут в Киеве после комбинированной атаки попал на видео

Главное в тезисах: Комбинированный удар: Около 05:15 утра 14 октября по объектам энергетики Киева и области были применены ракеты «Оникс», «Циркон» и беспилотники «Герань».

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