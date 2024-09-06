Львовский русофоб: На Западе не понимают, что проблема не в Путине, а в самих русских

Появившиеся в американской прессе материалы с нарративами о том, что Владимир Путин всё равно не сдастся, и Западу проще его переждать, свидетельствуют о том, что партнёры решительно ничего не понимают в украино-российских отношениях.
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