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Павел Чепурин: «Глушенков – наш Леау. Разница в том, что Рафаэл улыбается, а Максим – наоборот, даже после забитых мячей»

Экс-голкипер « Эгриси », ведущий «Футбольного клуба» Павел Чепурин высказался о полузащитнике « Зенита » Максиме Глушенкове.

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