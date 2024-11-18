Юрист объяснила, может ли Трамп повлиять на решение об ударах вглубь России

Кира Сазонова, юрист-международник и доцент РАНХиГС, поделилась своим мнением о том, что период между выборами в США и инаугурацией нового президента, который составляет около двух с половиной месяцев, представляет собой наиболее опасное время для принятия провокационных решений, включая вопросы, касающиеся Украины.