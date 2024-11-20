МВД назвало обязательные отметки в паспорте гражданина России

В паспорте гражданина России, удостоверяющем личность на территории страны, проставляются как обязательные, так и необязательные отметки при его выдаче или замене, сообщает МВД в Telegram-канале ведомства.
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