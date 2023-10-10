Захарова сообщила о провале разведки США из-за конфликта Израиля с Палестиной

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на серьезный провал разведывательных служб Соединенных Штатов, не оповестивших о вероятном обострении палестино-израильского конфликта.
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