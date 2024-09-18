Костомарова захейтили в Сети: "Мы так переживали за Романа, а он в нас плюнул"

Когда с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым случилась беда, за него переживала вся страна. А сколько было сказано слов поддержки в адрес спортсмена, которому раз за разом хирурги проводили очередную ампутацию.
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