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Костомарова захейтили в Сети: "Мы так переживали за Романа, а он в нас плюнул"

Костомарова захейтили в Сети: "Мы так переживали за Романа, а он в нас плюнул"

Когда с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым случилась беда, за него переживала вся страна. А сколько было сказано слов поддержки в адрес спортсмена, которому раз за разом хирурги проводили очередную ампутацию.

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Комментарии
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СМ
Сергей Морозов
Шваль подзаборная плюнувшая людям в Душу.
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Сел на пенёк и сожрал его Пирожок. Люди совсем с ума посходили? Этого пирожкова ненавидит вся страна, Рома этого не знает? Или вообще к передаче не готовился, а вышел из сна.
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1 час.
Надежда Петракова
нашёл с кем о о чём говорить?🙄🤪-типа &quot;Величина&quot;🤣🙄🤪🤣👎🤮
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1 час.

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