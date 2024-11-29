30 раз, когда люди плевали на технику безопасности

Сообщество на Reddit с ироничным названием «Управление по охране труда» и 762 тысячами подписчиков посвящено рисковым ребятам, которые явно считают себя (и окружающих) бессмертными — иначе как объяснить столь вопиющее пренебрежение правилами безопасности? .
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