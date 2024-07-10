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В фильмах СССР под привлекательностью героев скрывались их отрицательные черты

Известный и запоминающийся персонаж советского кино – Остап Бендер из фильма “12 стульев”. По мнению психолога Станислава Самбурского, этот персонаж обладает высокими амбициями и множеством безумных идей.

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