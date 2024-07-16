НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

143 подписчика

«Лос-Анджелес» продлил Байфилда на 5 лет с кэпхитом 6,25 млн долларов. У 2-го номера драфта-2020 55 очков в 80 играх в прошлом сезоне

Средняя годовая зарплата (кэпхит) 21-летнего игрока составит 6,25 миллиона долларов. В минувшем сезоне – заключительном по контракту новичка – 2-й номер драфта НХЛ-2020 установил личные рекорды результативности в лиге, набрав 55 (20+35) очков в 80 играх за «Кингс» в регулярном чемпионате.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх