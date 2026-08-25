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Эдуард Мирошкин назначен на пост первого замглавы орловского УМВД

Эдуард Мирошкин назначен на пост первого замглавы орловского УМВД

В УМВД России по Орловской области назначен новый первый заместитель начальника.  Приказ о назначении полковника полиции Эдуарда Мирошкина подписал на прошлой неделе министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

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