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Молодые люди со всего мира внесут свой вклад в борьбу с коррупцией

Молодые люди со всего мира внесут свой вклад в борьбу с коррупцией

1 мая стартует Международный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Участники от 14 до 25 лет из России и других стран могут представить свои работы в номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик».

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