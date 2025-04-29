Молодые люди со всего мира внесут свой вклад в борьбу с коррупцией

1 мая стартует Международный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Участники от 14 до 25 лет из России и других стран могут представить свои работы в номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)