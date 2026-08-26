В ПФО обеспечат безопасность на выборах – Игорь Комаров

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание с руководителями окружных и территориальных подразделений федеральных органов власти, заместителями высших должностных лиц и председателями избирательных комиссий.
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