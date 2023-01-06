Новости, события, факты

146 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  Вчи мову Курво ...Рынок труда Польш...
  • Natalija Osminina
    Понятно.. задача Запада уничтожить украинцев до последнего человека.Американские инст...
  • Natalija Osminina
    Столтенберг - идиот. Ему в банк надо идти, засиделся, клерк. У него все в башке перевернуто с ног на голову. Конфликт...НАТО призвало не ...

Никита Михалков госпитализирован в тяжёлом состоянии

Никита Михалков госпитализирован в тяжёлом состоянии

По данным Baza, 77-летний режиссёр Никита Михалков находится в тяжёлом состоянии и госпитализирован, а в чем причина? Телеграм-канал Baza сообщает, что режиссер Михалков находится в тяжелом состоянии в больнице на фоне заражения коронавирусом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх