Никита Михалков госпитализирован в тяжёлом состоянии

По данным Baza, 77-летний режиссёр Никита Михалков находится в тяжёлом состоянии и госпитализирован, а в чем причина? Телеграм-канал Baza сообщает, что режиссер Михалков находится в тяжелом состоянии в больнице на фоне заражения коронавирусом.
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