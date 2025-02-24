🇫🇷🇹🇯 Французы будут строить ГЭС в Таджикистане? Французская Carpi проявила интерес к строительству гидроэлектростанций на реке Зеравшан.
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🇫🇷🇹🇯 Французы будут строить ГЭС в Таджикистане? Французская Carpi проявила интерес к строительству гидроэлектростанций на реке Зеравшан.
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