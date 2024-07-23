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NYP: Демократы угрожали Байдену принудительным отстранением с поста президента

NYP: Демократы угрожали Байдену принудительным отстранением с поста президента

Высшее руководство Демократической партии Соединенных Штатов направляло угрозы действующему главе Джозефу Байдену касательно его принудительного отстранения с поста, если президент не примет решение покинуть предвыборную гонку.

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