NYP: Демократы угрожали Байдену принудительным отстранением с поста президента

Высшее руководство Демократической партии Соединенных Штатов направляло угрозы действующему главе Джозефу Байдену касательно его принудительного отстранения с поста, если президент не примет решение покинуть предвыборную гонку.
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