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Царьград

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Властям Читы придется сделать ливневки на затапливаемых улицах

Властям Читы придется сделать ливневки на затапливаемых улицах

Прокуратура обратилась к приставам, чтобы заставить муниципальные власти в ЧитеНа улицах Лазо и Ярославского в Чите после дождей традиционно подтапливает дома.

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