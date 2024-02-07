Жизнь звезды сериала "Вертинский" Кирилла Тарутина внезапно оборвалась в 27 лет

Молодого актёра не стало ещё в январе, однако о его смерти сообщили только сейчас.О смерти Кирилла Тарутина сообщила администрация "Электротеатра Станиславский", в котором в последнее время служил артист.
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