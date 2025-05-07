Обязательное распределение выпускников вузов – новый вызов современности Как было раньше Рассматривая проблему хронической нехватки базовых бюджетных специалистов – врачей и учителей – нельзя пройти мимо советского опыта организации высшего образования.
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