Кремль: Эрдоган всецело поддержал предложение Путина о переговорах

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подробно обсудили инициативу российского лидера о возобновлении прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле начиная с 15 мая.
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