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Новости для Фанов

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Ричард Райт: неизвестные подробности конфликта в Pink Floyd и судьба уволенного клавишника

Ричард Райт: неизвестные подробности конфликта в Pink Floyd и судьба уволенного клавишника

Есть музыканты, чьи имена у всех на слуху, и есть те, кто десятилетиями остаётся в тени, хотя без их вклада великие группы никогда не стали бы великими.

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