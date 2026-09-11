В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнюю. В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что вечером 10 сентября 2026 года в микрорайоне Синие Камни в Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю и причинил ей телесные повреждения.
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