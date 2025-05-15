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Путин: Мы найдем тысячу причин не пускать на наш рынок тех, кто здесь не нужен

Путин: Мы найдем тысячу причин не пускать на наш рынок тех, кто здесь не нужен

Президент России Владимир Путин уверен, что на российский рынок должны возвращаться только иностранные производители, которые не нарушали законов РФ, не вели деятельность против страны, а также чья продукция реально востребована на рынке и не угрожает интересам российского бизнеса.

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Комментарии
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Aлексей Boubnov
Пусть найдется тысяча причин для отказа в деятельности &quot;Садовода&quot;
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11 час.
ВУ
Варлам Устрялов
их искать не надо: они на поверхности. Но их не видят те, кто не хочет их видеть.
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4 час.
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