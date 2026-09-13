Экс-посол Украины Стефанишина заявила, что невиновна в незаконном обогащении

Бывший посол Украины в США и экс-вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина отвергла обвинения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен.
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