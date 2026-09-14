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Союзник, который уже не союзник

Союзник, который уже не союзник

Армения продолжает дистанцироваться от прежней системы безопасности. Источник фото: news.am Очередной демарш – визит НГШ ВС Армении Эдварда Асряна в Польшу на выставку MSPO в Кельце.

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