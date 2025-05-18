Марк Эйдельштейн в одиночку гуляет по красной дорожке в Каннах

После успеха «Аноры» Марк Эйдельштейн не собирается сбавлять темп. Актер востребован далеко за пределами России, поэтому его выход на красной дорожке Каннского кинофестиваля ни для кого не стал сюрпризом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии