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Марк Эйдельштейн в одиночку гуляет по красной дорожке в Каннах

Марк Эйдельштейн в одиночку гуляет по красной дорожке в Каннах

После успеха «Аноры» Марк Эйдельштейн не собирается сбавлять темп. Актер востребован далеко за пределами России, поэтому его выход на красной дорожке Каннского кинофестиваля ни для кого не стал сюрпризом.

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