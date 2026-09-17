В Архангельской области 19 осуждённых оштрафованы за экстремизм

Пресечение распространения радикальной идеологии среди осуждённых остаётся одним из ключевых направлений деятельности оперативных подразделений УФСИН России по Архангельской области.
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