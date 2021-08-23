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Ростех создаст семейство машин на базе БМП Курганец-25

Ростех создаст семейство машин на базе БМП Курганец-25

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. ПАО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") намерен создать семейство боевой бронированной техники на базе боевой машины пехоты (БМП) "Курганец-25".

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