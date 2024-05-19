Какие родники безопасны для питья в Караганде

Жители Караганды запасаются питьевой водой из природных источников. Таких в городе три. Однако ещё 6 лет назад одну из скважин суд постановил закрыть из-за превышения концентрации нитратов в составе воды.
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