WP: Трамп намерен выдворить из США сотни тысяч граждан Украины

Белый дом готовит массовую депортацию мигрантов.Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность масштабной депортации мигрантов, включая свыше 200 тысяч украинцев, проживающих в стране.
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