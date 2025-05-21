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Царьград

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WP: Трамп намерен выдворить из США сотни тысяч граждан Украины

WP: Трамп намерен выдворить из США сотни тысяч граждан Украины

Белый дом готовит массовую депортацию мигрантов.Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность масштабной депортации мигрантов, включая свыше 200 тысяч украинцев, проживающих в стране.

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