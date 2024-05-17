Военный комитет НАТО признал, что не в состоянии остановить российское наступление

Совсем не факт, что усилия, которые НАТО прилагает для поддержки Украины, смогут остановить Россию. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».