Военный комитет НАТО признал, что не в состоянии остановить российское наступление

Совсем не факт, что усилия, которые НАТО прилагает для поддержки Украины, смогут остановить Россию. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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