Камера, мотор! Потрясающие киногородки России

Места съемок популярных фильмов обладают особым очарованием: так весело увидеть знакомые пейзажи с другой точки зрения! Сегодня кинотеатры стали еще доступнее: некоторые кинолокации превращены в открытые для посещения музейные парки.
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