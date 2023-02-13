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«Я люблю 2Drots всем сердцем, всей душой, каждого человека из этой команды». Кутуз объявил о переходе в «Титан»

Кутуз записал прощальное видео перед переходом из 2Drots в «Титан». «Друзья, всем привет! Как вы все уже знаете, сегодня решилась моя судьба дальнейшая в медиапространстве.

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