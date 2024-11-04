Наступают на пятки друг другу: положение Трампа и Харрис накануне выборов Евгения КомароваСогласно опросу, проведенному телеканалом NBC, разрыв в поддержке избирателей между Камалой Харрис и Дональдом Трампом в преддверии выборов практически отсутствует.