Наступают на пятки друг другу: положение Трампа и Харрис накануне выборов Евгения КомароваСогласно опросу, проведенному телеканалом NBC, разрыв в поддержке избирателей между Камалой Харрис и Дональдом Трампом в преддверии выборов практически отсутствует.
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