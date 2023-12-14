Фигуристов отчитали за их жалобы на условия проживания на этапе Гран-при в Казани

Фигуристов отчитали за их жалобы на условия проживания в Казани. Об этом сообщает издание Спорт.ру. Как стало известно, Федерация фигурного катания на коньках России заявила, что приняла меры в отношении юниоров, высказавших свое недовольство условиями проживания на этапах Гран-при в Казани и Самаре.