Ван Нистелрой про 2:0 с ПАОК: «Сказал парням, что «МЮ» год не побеждал на «Олд Траффорд» в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время изменить ситуацию»

«Довольно слабая первая половина, мягко говоря. Вторую мы провели гораздо лучше. Это очевидно. Амад Диалло сыграл решающую роль.
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