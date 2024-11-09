Плохое хорошее ЧП. Психолог назвал признаки «хороших» стрессов

Стресс мобилизует и удваивает наши жизненные силы, помогая выпутаться из разных бед. Но когда ситуация не предполагает выполнения конкретных действий, и совет «бей или беги» не может быть реализован, стресс становится хроническим и разрушительным.
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