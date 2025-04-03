Постекоглу о ВАР: «Разве кто-то хотел таких микроскопических решений? Мне это никогда не нравилось. Скоро ИИ будет судить и заменит игроков»

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Челси» со счетом 0:1 в 30-м туре АПЛ. На 69-й минуте полузащитник «шпор» Пап Матар Сарр поразил ворота соперника, но гол был отменен после вмешательства ВАР – сенегалец отобрал мяч у Мойсеса Кайседо с нарушением правил.