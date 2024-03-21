К растрате подключили бывших членов правления

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о растрате средств некогда входившего в первую сотню российских кредитных учреждений, а в 2016 году обанкротившегося Финансово-промышленного банка (Финпромбанк, ФПБ) появились новые фигуранты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии