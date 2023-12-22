В Кемеровской области сотрудник полиции совместно с членом Общественного совета рассказали студентам медицинского колледжа об экстремизме и терроризме

В рамках работы по профилактике экстремизма в молодежной среде сотрудники ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу совместно с членом Общественного совета Еленой Штумпф организовали профилактическую беседу со студентами медицинского колледжа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии