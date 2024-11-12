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ВСУ готовы прощать дезертиров при возвращении на фронт

ВСУ готовы прощать дезертиров при возвращении на фронт

Александр Сырский в понедельник отметил важность курского направления в текущих боевых действиях. Он отметил, что многие силы, которые Россия бросила на защиту Курской области, могли бы воевать на основной линии фронта.

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