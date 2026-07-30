Бронзовый век. Олимпийские награды от Афин-1896 до Сочи привезли в Астану

Что общего у спорта высших достижений с высоким искусством? Ответ вполне материален, и в этом году его можно увидеть и отчасти даже потрогать в Астане: 28 июля в Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка «От Афин до Астаны» из олимпийской коллекции Владимира Потанина — аккурат к моменту, когда стартуют «Игры будущего — 2026».