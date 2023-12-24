Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Баффало»

«Миннесота» одержала шестую победу в семи матчах, обыграв «Баффало Сэйбрз». В ночь на 24 декабря в Сен-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Баффало Сэйбрз».
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