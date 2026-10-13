Экономика Китая продолжила улучшаться в третьем квартале: новые драйверы роста набирают силу, свидетельствуют последние официальные данные по потреблению, торговле и инвестициям.
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